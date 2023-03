F1 | risultati e classifica FP3 GP Arabia Saudita 2023 | Verstappen padrone | la Ferrari lavora per le qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 18 marzo 2023) Maxha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Il Campione del Mondo continua a giganteggiare in Medio Oriente: dopo aver primeggiato in entrambe le sessioni del venerdì, il fuoriclasse olandese si è scatenato anche nell’ultimo turno di prove e si lancia con grande ottimismo verso le. L’alfiere della Red Bull ha timbrato un superbo 1:28.485, precedendo di 0.642 il proprio compagno di squadra Sergio Perez. La Aston Martin si conferma la seconda forza del lotto con Fernando Alonso (terzo a 0.998) e Lance Stroll (quarto a 1.024), mentre Lewis Hamilton ha chiuso in quinta posizione a 1.083 con la sua Mercedes. Squillo della McLaren con Lando Norris (sesto a 1.025) e Oscar ...