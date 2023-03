F1, perché Charles Leclerc da 2° partirà 12°: il motivo della penalizzazione (Di sabato 18 marzo 2023) Charles Leclerc mette in mostra una prestazione eccellente al sabato e chiude in seconda posizione le qualifiche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023, valevole come secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari purtroppo non potrà però scattare dalla prima fila al fianco del pole-man Sergio Perez, a causa di una penalizzazione di 10 posizioni. Il nativo del Principato è arrivato già a quota tre centraline utilizzate in stagione, eccedendo dunque il limite massimo regolamentare di due componenti per l’intero campionato. Una situazione allarmante per la scuderia di Maranello, che ha optato per una scelta conservativa in via precauzionale dopo i due guasti riscontrati nella domenica del Gran Premio del Bahrain. Charles sprofonda dunque dalla seconda alla ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023)mette in mostra una prestazione eccellente al sabato e chiude in seconda posizione le qualifiche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023, valevole come secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegascoFerrari purtroppo non potrà però scattare dalla prima fila al fianco del pole-man Sergio Perez, a causa di unadi 10 posizioni. Il nativo del Principato è arrivato già a quota tre centraline utilizzate in stagione, eccedendo dunque il limite massimo regolamentare di due componenti per l’intero campionato. Una situazione allarmante per la scuderia di Maranello, che ha optato per una scelta conservativa in via precauzionale dopo i due guasti riscontrati nella domenica del Gran Premio del Bahrain.sprofonda dunque dalla seconda alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... underestimaated : @signofmarc una qualifica da charles, peccato per la penalità perché max ha avuto problemi meccanici e partirà 15simo - fra_boxthislap : Ho seguito solo l'ultimo giro di quali mentre ero in autostrada(solo audio) e ho dedotto: - perez come al solito r… - sonoantobozz : Checo pretends to be shock perche’ non si aspettava di trovare Charles col carro funebre - charles_lefast : sono tornati mio figlio e il suo bestie uno vicino all'altro perché purtroppo l'universo vuole così e chi sono io p… - incognivalse : @marcullo02 perché culos nel 2021 fu davanti a Charles mi manda ai matti sta roba -