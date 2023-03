F1 Mondiale 2023, classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Bahrain (Di sabato 18 marzo 2023) Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP del Bahrain 2023 di F1, primo appuntamento stagionale che si è chiuso con una comodissima doppietta da parte della Red Bull, vittoria per Max Verstappen e secondo posto per Sergio Perez. Sul terzo gradino del podio c’è Fernando Alonso con una super Aston Martin, disastro Ferrari per il ritiro di Charles Leclerc e per Carlos Sainz sverniciato nel finale. Di seguito ecco le prime classifiche dell’anno, piloti e costruttori, aggiornate dopo la gara del Sakhir con i punti esatti per ciascun protagonista e per le scuderie. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GP Bahrain LE classifiche ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Leil GP deldi F1, primo appuntamento stagionale che si è chiuso con una comodissima doppietta da parte della Red Bull, vittoria per Max Verstappen e secondo posto per Sergio Perez. Sul terzo gradino del podio c’è Fernando Alonso con una super Aston Martin, disastro Ferrari per il ritiro di Charles Leclerc e per Carlos Sainz sverniciato nel finale. Di seguito ecco le primedell’anno,la gara del Sakhir con i punti esatti per ciascun protagonista e per le scuderie. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GPLE...

