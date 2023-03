F1 | Max Verstappen può vincere partendo 15°? Podio alla portata | ma con una Safety Car…

(Di sabato 18 marzo 2023) Le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 di Formula 1 non sono di certo andate come sperava per Max, costretto a terminare anzitempo la sua sessione, al Q2, per un problema accusatosua vettura (per la precisione al semiasse), e conseguente partenza in griglia per la gara di domani dquindicesima posizione. Visto quanto raccolto nelle prove libere di ieri e di questo primo pomeriggio dall’olandese, appare evidente quanto sia superiore ai rivali; certo, l’ipotesi rimonta è senz’altro complicatadall’ottava fila. Tuttavia, visto il ritmo che potrà imporre il Campione del Mondo in carica, non è di certo un risultato impossibile. Difficile, questo è certo, anche perché dpole position partirà il suo compagno di squadra Sergio Perez, che inevitabilmente ...

Clamoroso Verstappen: fuori in Q2, parte quindicesimo in GP Arabia Saudita Tuttosport

