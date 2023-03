F1 LIVE GP Arabia Saudita: segui le qualifiche in diretta dalle 18 (Di sabato 18 marzo 2023) Caccia alla pole con le qualifiche del GP d'Arabia Saudita . Verstappen, dopo aver dominato anche il terzo turno di prove libere ha prenotato la prima fila. I risultati per ora confermano la ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 18 marzo 2023) Caccia alla pole con ledel GP d'. Verstappen, dopo aver dominato anche il terzo turno di prove libere ha prenotato la prima fila. I risultati per ora confermano la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?????? ???????????? Terzo tempo per Gasly a Jeddah dietro alle Red Bull LIVE le #FP3 a Jeddah (-18’??) ??… - F1ingenerale_ : Si migliorano le Ferrari ma sempre lontane dalla Red Bull Segui la cronaca LIVE: - F1ingenerale_ : Bloccaggio al posteriore per De Vries in curva 1, l'olandese cerca il feeling con la monoposto dopo aver saltato le… - F1ingenerale_ : Ferrari in pista per il primo giro cronometrato. Saranno andati su di motore? Segui la cronaca LIVE:… - twospeakersinF1 : Pronti prontissimi per queste qualifiche che potete seguire live con noi: -