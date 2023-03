F1, Lewis Hamilton: “È stata una qualifica migliore rispetto all’anno scorso, spero di rimanere in zona punti” (Di sabato 18 marzo 2023) 7° in Bahrain, 7° in Arabia Saudita. Lewis Hamilton non può certamente ritenersi soddisfatto per le sue posizioni di partenza nei primi due Gran Premi stagionali del Mondiale di Formula Uno 2023. In realtà quest’oggi il “Re Nero” ha stampato l’ottavo tempo in qualifica a Jeddah, guadagnando però una posizione in griglia per via della penalità comminata al ferrarista Charles Leclerc. Il sette volte iridato, autore di una buona gara a Sakhir risalendo fino al quinto posto, proverà a rimontare anche domani per avvicinare la zona podio e ottenere punti importanti per il campionato, anche se la concorrenza è di alto livello e non sarà semplice effettuare dei sorpassi in pista. Lewis dovrà inoltre guardarsi le spalle dalla Ferrari di Leclerc e soprattutto dalla Red Bull di Max Verstappen, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) 7° in Bahrain, 7° in Arabia Saudita.non può certamente ritenersi soddisfatto per le sue posizioni di partenza nei primi due Gran Premi stagionali del Mondiale di Formula Uno 2023. In realtà quest’oggi il “Re Nero” ha stampato l’ottavo tempo ina Jeddah, guadagnando però una posizione in griglia per via della penalità comminata al ferrarista Charles Leclerc. Il sette volte iridato, autore di una buona gara a Sakhir risalendo fino al quinto posto, proverà a rimontare anche domani per avvicinare lapodio e ottenereimportanti per il campionato, anche se la concorrenza è di alto livello e non sarà semplice effettuare dei sorpassi in pista.dovrà inoltre guardarsi le spalle dalla Ferrari di Leclerc e soprattutto dalla Red Bull di Max Verstappen, ...

