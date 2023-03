F1 in tv, qualifiche GP Arabia Saudita 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming (Di sabato 18 marzo 2023) Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato cittadino di Jeddah oggi i piloti saranno in azione con la terza sessione di prove libere a partire dalle ore 14.30 italiane, quindi dalle ore 18.00 scatteranno le attesissime qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani. Siamo reduci dalla doppietta firmata Red Bull a Sakhir, sia in qualifica, sia in gara, per cui Ferrari, Mercedes e Aston Martin saranno chiamate alla risposta immediata, se non vorranno vedere scappare già ora le due monoposto che sono guidate da Max Verstappen e Sergio Perez. Il circuito cittadino di Jeddah è molto diverso da quello del Bahrain, per cui le rivali potrebbero avvicinarsi ai ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio dell’, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sullo splendido scenario del tracciato cittadino di Jeddah oggi i piloti saranno in azione con la terza sessione di prove libere a partire dalle ore 14.30 italiane, quindi dalle ore 18.00 scatteranno le attesissimeche andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani. Siamo reduci dalla doppietta firmata Red Bull a Sakhir, sia in qualifica, sia in gara, per cui Ferrari, Mercedes e Aston Martin saranno chiamate alla risposta immediata, se non vorranno vedere scappare già ora le due monoposto che sono guidate da Max Verstappen e Sergio Perez. Il circuito cittadino di Jeddah è molto diverso da quello del Bahrain, per cui le rivali potrebbero avvicinarsi ai ...

