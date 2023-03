F1 | griglia di partenza GP Arabia Saudita 2023 | risultati e classifica qualifiche | Verstappen out nel Q2

(Di sabato 18 marzo 2023) Ladidel Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondialedi Formula 1. Dopo il successo di Maxin Bahrain, si torna in pista per disputare un’altra gara molto importante, in cui il ferrarista Charles Leclerc dovrà scontare dieci posizioni ina causa della sostituzione della centralina. Eliminati in Q1 Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Nick De Vries, Lando Norris e Logan Sargeant. Il clamoroso colpo di scena si verifica nel Q2 quando, a causa di un problema sulla sua monoposto, Maxè costretto a tornare ai box e ad accontentarsi di scattare dalla quindicesima casella nella gara di domenica. Insieme all’olandese vengono esclusi Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou e Nico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : LIVE - Qualifiche #F1 #SaudiArabianGP 2023: risultati, pole e griglia di partenza (DIRETTA) Si parte con la caccia… - sportface2016 : LIVE - Qualifiche #F1 #SaudiArabianGP 2023: risultati, pole e griglia di partenza (DIRETTA) Tutto pronto per il Q2 - OA_Sport : DIRETTA F1, GP Jeddah 2023 LIVE: dalle 18.00 le qualifiche. Leclerc e Sainz sperano nella velocità della SF-23 - - infoitsport : Milano-Sanremo 2023: il borsino e la griglia di partenza dei favoriti - MH1765727704 : @CampiMinati Qualcuno ricordi la griglia di partenza per tutti -

...state descritte come una riduzione del camber delle bandelle verticali che costituiscono la... essendone carente già in. È una W14 che continua a correre in difesa e con la coperta ...La rimonta 'incompleta' di Martins Il francese, partito dalla decima piazza delladi, è riuscito a mettere in atto una bella risalita nel corso dei 20 giri della Sprint, non ...Alla, il pilota del team Hitech era in realtà riuscito a mantenere la leadership su ... Il francese, che scattava dalla decima posizione inper effetto della pole position conquistata ...

Griglia di partenza F1, GP Arabia Saudita 2023: risultati e classifica qualifiche OA Sport

Il giapponese, scattato dalla quinta posizione sulla griglia di partenza, ha preso la leadership nel corso del primo giro e con una difesa esemplare si è ben protetto dagli attacchi di Jehan Daruvala ...Fra poco le strade italiane verranno caratterizzate da una delle corse più importanti del ciclismo internazionale. Arriva il momento della Milano-Sanremo: è l’edizione numero 114 della Classicissima, ...