F1, griglia di partenza GP Arabia Saudita 2023: risultati e classifica qualifiche, Perez in pole position (Di sabato 18 marzo 2023) La griglia di partenza del Gran Premio di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, in cui il messicano della Red Bull Sergio Perez conquista la pole position in 1.28.265 davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso e alla Mercedes di George Russell. Quarto posto per la Ferrari di Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc, nonostante il secondo miglior tempo, partirà dodicesimo a causa della penalizzazione di dieci posizioni. In top ten anche Lance Stroll, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg. Eliminati in Q1 Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Nick De Vries, Lando Norris e Logan Sargeant. Il clamoroso colpo di scena si verifica nel Q2 quando, a causa di un problema sulla sua monoposto, Max ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Ladidel Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondialedi Formula 1, in cui il messicano della Red Bull Sergioconquista lain 1.28.265 davanti all’Aston Martin di Fernando Alonso e alla Mercedes di George Russell. Quarto posto per la Ferrari di Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc, nonostante il secondo miglior tempo, partirà dodicesimo a causa della penalizzazione di dieci posizioni. In top ten anche Lance Stroll, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Pierre Gasly e Nico Hulkenberg. Eliminati in Q1 Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Nick De Vries, Lando Norris e Logan Sargeant. Il clamoroso colpo di scena si verifica nel Q2 quando, a causa di un problema sulla sua monoposto, Max ...

