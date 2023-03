F1 Gp Arabia Saudita, Verstappen fuori nel Q2 (Di sabato 18 marzo 2023) Jeddah, 18 mar. (Adnkronos) - Max Verstappen è stato costretto per un problema tecnico a restare fuori nella Q2 delle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita. Domani in gara dovrà partire almeno dalla 15esima posizione. "Problema al cambio? Non il cambio ma l'albero di trasmissione si è rotto sulla posteriore destra" ha detto Max Vesrtappen a Sky. "Non è l'ideale, dovremo vedere bene, sono cose che purtroppo capitano ed è capitato oggi". "Puntare al podio? Abbiamo una buona macchina, è veloce, voglio senza dubbio arrivare a punti. Sarà importante stare fuori dai guai e fare un giro pulito" conclude il pilota della Red Bull. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Jeddah, 18 mar. (Adnkronos) - Maxè stato costretto per un problema tecnico a restarenella Q2 delle qualifiche del Gp dell'. Domani in gara dovrà partire almeno dalla 15esima posizione. "Problema al cambio? Non il cambio ma l'albero di trasmissione si è rotto sulla posteriore destra" ha detto Max Vesrtappen a Sky. "Non è l'ideale, dovremo vedere bene, sono cose che purtroppo capitano ed è capitato oggi". "Puntare al podio? Abbiamo una buona macchina, è veloce, voglio senza dubbio arrivare a punti. Sarà importante staredai guai e fare un giro pulito" conclude il pilota della Red Bull.

