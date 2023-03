F1 GP Arabia Saudita 2023, Verstappen: “Gli incidenti possono capitare, voglio chiudere la gara in zona punti” (Di sabato 18 marzo 2023) Max Verstappen, a causa di un’incidente occorso alla sua Red Bull durante le qualifiche del GP dell’Arabia Saudita, sarà quindicesimo domani nella griglia di partenza della gara. “Non si è rotto il cambio, ma il semiasse nella posteriore destra – ha spiegato Verstappen ai microfoni di Sky Sport -: sono incidenti che, a volte, possono capitare. Cosa posso ricostruire da quella posizione? Non lo so, ma ho una buona macchina, veloce e che senza dubbio mi fa credere di poter chiudere in zona punti. Sarà importante restare fuori dai guai, poi vedremo quale sarà la posizione finale”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Max, a causa di un’incidente occorso alla sua Red Bull durante le qualifiche del GP dell’, sarà quindicesimo domani nella griglia di partenza della. “Non si è rotto il cambio, ma il semiasse nella posteriore destra – ha spiegatoai microfoni di Sky Sport -: sonoche, a volte,. Cosa posso ricostruire da quella posizione? Non lo so, ma ho una buona macchina, veloce e che senza dubbio mi fa credere di poterin. Sarà importante restare fuori dai guai, poi vedremo quale sarà la posizione finale”. SportFace.

