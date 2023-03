F1, GP Arabia Saudita 2023: Red Bull favorita per la prima fila, Ferrari sogna il colpaccio con Carlos Sainz (Di sabato 18 marzo 2023) Il fine settimana di Jeddah entra definitivamente nel vivo quest’oggi con le qualifiche per il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023, valido come secondo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si profila una sessione estremamente spettacolare sul tracciato cittadino più estremo e veloce del calendario iridato, in cui i piloti dovranno rischiare tanto sfrecciando a pochi centimetri dai muri per fare la differenza sul giro secco. Red Bull è partita forte anche nella capitale Saudita su un tracciato completamente diverso rispetto a Sakhir e può ambire a blindare nuovamente la prima fila in griglia con un Max Verstappen in grande forma ed un Sergio Perez reduce dalla pole position dell’ultima edizione. Ferrari proverà ad insidiare il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Il fine settimana di Jeddah entra definitivamente nel vivo quest’oggi con le qualifiche per il Gran Premio dell’, valido come secondo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si prouna sessione estremamente spettacolare sul tracciato cittadino più estremo e veloce del calendario iridato, in cui i piloti dovranno rischiare tanto sfrecciando a pochi centimetri dai muri per fare la differenza sul giro secco. Redè partita forte anche nella capitalesu un tracciato completamente diverso rispetto a Sakhir e può ambire a blindare nuovamente lain griglia con un Max Verstappen in grande forma ed un Sergio Perez reduce dalla pole position dell’ultima edizione.proverà ad insidiare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : La #Ferrari ha chiuso la prima sessione di prove libere del GP di Arabia Saudita lontana dalla vetta e con diverse… - IAIonline : 'L’accordo Iran-Arabia Saudita e la mediazione della Cina: una nuova era per il Medio Oriente?' ??? 23/03 ?? 10:30… - SkySportF1 : ?? INIZIA IL WEEKEND DI JEDDAH?? Monoposto in pista in Arabia Saudita LA DIRETTA ? - IlZebraapois : Poco si è scritto dell'accordo di pace e cooperazione concluso sotto l'egida Cinese;tra Iran (Scita) ed Arabia Saud… - fattoquotidiano : F1, Gp Arabia Saudita: gli orari – Quando e dove vedere qualifiche e gara in tv (Sky, Now e Tv8) -