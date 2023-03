F1 GP Arabia Saudita 2023, prove libere 3: risultati e classifica, Verstappen domina e Ferrari indietro (Di sabato 18 marzo 2023) Max Verstappen fa registrare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Il due volte campione del mondo della Red Bull trova un cono super di 1.28.485 e precede di sei decimi Sergio Perez, quindi le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, poi Lewis Hamilton la Mercedes e la prima Ferrari di Charles Leclerc. Decimo Carlos Sainz, alle sue spalle George Russell Una sessione di FP3 nervosa con qualche rischio autoscontro sfiorato in una pista davvero pericolosa in alcuni tratti come quella Saudita. Le Ferrari non brillano: dopo aver girato a lungo con le gomme medie, montano le rosse solo nel finale e provano a farsi notare, ma ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Maxfa registrare il miglior tempo nella terza sessione didel Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il due volte campione del mondo della Red Bull trova un cono super di 1.28.485 e precede di sei decimi Sergio Perez, quindi le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, poi Lewis Hamilton la Mercedes e la primadi Charles Leclerc. Decimo Carlos Sainz, alle sue spalle George Russell Una sessione di FP3 nervosa con qualche rischio autoscontro sfiorato in una pista davvero pericolosa in alcuni tratti come quella. Lenon brillano: dopo aver girato a lungo con le gomme medie, montano le rosse solo nel finale e provano a farsi notare, ma ...

