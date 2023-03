F1 GP Arabia Saudita 2023, Leclerc: “Contento del mio giro, ho dato tutto” (Di sabato 18 marzo 2023) Charles Leclerc ha parlato ai microfoni di Sky al termine delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita 2023. Il monegasco della Ferrari ha ottenuto il secondo tempo ma, in virtù di una penalità di dieci posizioni, partirà dodicesimo: “Sono Contento del mio giro e del secondo posto. E’ un weekend difficile, ma ho dato tutto andando al limite. Dobbiamo continuare a spingere, anche se la Red Bull è su un altro pianeta. Domani sarà dura, ma speriamo di tornare davanti al più presto“. Sul passo gara, infine: “Ho avuto buone sensazioni, ma è difficile paragonarsi agli altri visto che i team hanno dei programmi diversi“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Charlesha parlato ai microfoni di Sky al termine delle qualifiche del GP dell’. Il monegasco della Ferrari ha ottenuto il secondo tempo ma, in virtù di una penalità di dieci posizioni, partirà dodicesimo: “Sonodel mioe del secondo posto. E’ un weekend difficile, ma hoandando al limite. Dobbiamo continuare a spingere, anche se la Red Bull è su un altro pianeta. Domani sarà dura, ma speriamo di tornare davanti al più presto“. Sul passo gara, infine: “Ho avuto buone sensazioni, ma è difficile paragonarsi agli altri visto che i team hanno dei programmi diversi“. SportFace.

