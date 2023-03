F1 GP Arabia Saudita 2023, Alonso: “Per ora gran bel weekend, la macchina è molto forte” (Di sabato 18 marzo 2023) Il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, al termine delle qualifiche del gran Premio di Arabia Saudita 2023 di Formula 1, ha commentato il suo secondo posto: “Per ora è stato un gran bel week-end. Oggi la macchina stava bene sul giro secco, partirò dalla seconda posizione. Ieri c’era molto traffico sul Long Rain, la macchina è molto forte, penso che il passo gara sia meglio domenica che sabato. La prima fila è positiva”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Il pilota dell’Aston Martin, Fernando, al termine delle qualifiche delPremio didi Formula 1, ha commentato il suo secondo posto: “Per ora è stato unbel week-end. Oggi lastava bene sul giro secco, partirò dalla seconda posizione. Ieri c’eratraffico sul Long Rain, la, penso che il passo gara sia meglio domenica che sabato. La prima fila è positiva”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : ricorda nel suo libro “Per la giustizia” edito da @add_editore la giustizia internazionale è politica. Non ci sono… - mauroberruto : Quello che penso sul contratto fra Lega @SerieA di calcio e Arabia Saudita: 32 mln di euro bonificati da un Paese c… - amnestyitalia : La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita ancora per quattro anni. 'È un grave errore sfruttare il calci… - filadelfo72 : Griglia di partenza F1 Arabia Saudita e dove vedere il Gran Premio in streaming - barbecoq : RT @jacopo_iacoboni: Putin può dire che più di mezzo mondo sbaglia, il fatto è che da stasera in poi lui può andare a baciare la pantofola… -