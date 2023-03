F1: Gp A. Saudita, pole di Perez davanti a Leclerc ed Alonso (Di sabato 18 marzo 2023) Jeddah, 18 mar. (Adnkronos) - La Red Bull di Sergio Perez ha conquistato la pole position nel Gp dell'Arabia Saudita con il tempo di 1.28.265. Secondo posto in pista per la Ferrari di Charles Leclerc a +0.155 che però partirà dalla 12esima posizione, visti i 10 posti di penalizzazione. Terzo posto per l'Aston Martin di Fernando Alonso che quindi partirà secondo. Segue la Mercedes di George Russel e l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Sesta l'Aston Martin di Lance Stroll seguito da Estebn Ocon con l'Apine. Chiudono la top ten la Mercedes di Lewis Hamilton, Oscar Piatri con la McLaren e Pierre Gasly con l'altra Alpine. Partirà solo 15esimo il campione del mondo in carica Max Verstappen con l'altra Red Bull per un problema all'albero di trasmissione. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Jeddah, 18 mar. (Adnkronos) - La Red Bull di Sergioha conquistato laposition nel Gp dell'Arabiacon il tempo di 1.28.265. Secondo posto in pista per la Ferrari di Charlesa +0.155 che però partirà dalla 12esima posizione, visti i 10 posti di penalizzazione. Terzo posto per l'Aston Martin di Fernandoche quindi partirà secondo. Segue la Mercedes di George Russel e l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Sesta l'Aston Martin di Lance Stroll seguito da Estebn Ocon con l'Apine. Chiudono la top ten la Mercedes di Lewis Hamilton, Oscar Piatri con la McLaren e Pierre Gasly con l'altra Alpine. Partirà solo 15esimo il campione del mondo in carica Max Verstappen con l'altra Red Bull per un problema all'albero di trasmissione.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : F1: Gp A. Saudita, pole di Perez davanti a Leclerc ed Alonso - - Agenzia_Ansa : F1 | Sergio Perez partirà in pole position nel Gp dell'Arabia Saudita. Il messicano avrà al suo fianco in prima fil… - stewuller : RT @centraldarbr: SERGIO PEREZ É POLE POSITION EM JEDDAH!!! CRAVA 1:28:2 E É POLE POSITION PRO GRANDE PREMIO DA ARABIA SAUDITA!!! #Cent… - MaxsoMagazine : F1 News: #SaudiArabianGP : Perez in pole #SkyMotori #F1 - sportface2016 : #F1, griglia di partenza #SaudiArabianGP 2023: risultati e classifica qualifiche, #Perez in pole position -