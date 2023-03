F1, Esteban Ocon: “Siamo più competitivi in gara, lotteremo con Hamilton” (Di sabato 18 marzo 2023) Pazza qualifica nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, il secondo appuntamento stagionale con il Mondiale di Formula 1. In pole position c’è Sergio Perez che ha approfittato al meglio del guasto meccanico del suo compagno di scuderia Max Verstappen, che domani partirà quindicesimo. In terza fila partirà un ottimo Esteban Ocon, che ha preceduto di tre piazze il suo compagno di team alla Alpine Pierre Gasly. Il francese domani proverà a dare l’assalto alle posizioni nobili della graduatoria: “È stata una buona sessione di qualifiche, la nostra strategia era quella di passare al Q2 utilizzando solo un treno di gomme“. Il francese ha dichiarato di aver visto un miglioramento: “Abbiamo invertito la tendenza rispetto alle FP3, Siamo andati meglio in termini di prestazione. Ho sfiorato un paio di volte il muro nel Q1, ho preso tutti i rischi ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Pazza qualifica nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, il secondo appuntamento stagionale con il Mondiale di Formula 1. In pole position c’è Sergio Perez che ha approfittato al meglio del guasto meccanico del suo compagno di scuderia Max Verstappen, che domani partirà quindicesimo. In terza fila partirà un ottimo, che ha preceduto di tre piazze il suo compagno di team alla Alpine Pierre Gasly. Il francese domani proverà a dare l’assalto alle posizioni nobili della graduatoria: “È stata una buona sessione di qualifiche, la nostra strategia era quella di passare al Q2 utilizzando solo un treno di gomme“. Il francese ha dichiarato di aver visto un miglioramento: “Abbiamo invertito la tendenza rispetto alle FP3,andati meglio in termini di prestazione. Ho sfiorato un paio di volte il muro nel Q1, ho preso tutti i rischi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... falcoRTW : RT @F1: Valtteri Bottas si assicura un finale da podio in dirittura d'arrivo! ?? Giubilo per il finlandese ?? Amarezza per Esteban Ocon ?? #… - FormulaPassion : Lewis Hamilton scatterà solo in settima posizione nella gara di domani, alle spalle anche dell'Alpine di Esteban Oc… - CordioliMirco : RT @F1: Valtteri Bottas si assicura un finale da podio in dirittura d'arrivo! ?? Giubilo per il finlandese ?? Amarezza per Esteban Ocon ?? #… - ozzano1971 : RT @F1: Valtteri Bottas si assicura un finale da podio in dirittura d'arrivo! ?? Giubilo per il finlandese ?? Amarezza per Esteban Ocon ?? #… - gaetano_fortini : RT @F1: Valtteri Bottas si assicura un finale da podio in dirittura d'arrivo! ?? Giubilo per il finlandese ?? Amarezza per Esteban Ocon ?? #… -