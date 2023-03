F1, clamoroso a Jeddah: Max Verstappen fuori in Q2! Partirà in ottava fila: cosa è successo (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo aver dominato tutte le sessioni di prove libere ed il Q1, Max Verstappen viene clamorosamente eliminato in Q2 e sarà costretto ad effettuare una difficile rimonta dalle retrovie domani in occasione del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023, valido come secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Qualifiche stregate a Jeddah per il due volte campione iridato, tradito da un problema di affidabilità sulla sua RB19. Red Bull ha riscontrato un guasto meccanico al semiasse della monoposto di Verstappen durante il primo giro lanciato del pilota olandese nella seconda fase delle prove ufficiali, perdendo così la possibilità di ottenere la pole position e di guadagnare una posizione di partenza ottimale per il Gran Premio di domani. Il leader del campionato ha chiuso la sessione in 15ma posizione e, a meno di penalità, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo aver dominato tutte le sessioni di prove libere ed il Q1, Maxviene clamorosamente eliminato in Q2 e sarà costretto ad effettuare una difficile rimonta dalle retrovie domani in occasione del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023, valido come secondo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Qualifiche stregate aper il due volte campione iridato, tradito da un problema di affidabilità sulla sua RB19. Red Bull ha riscontrato un guasto meccanico al semiasse della monoposto didurante il primo giro lanciato del pilota olandese nella seconda fase delle prove ufficiali, perdendo così la possibilità di ottenere la pole position e di guadagnare una posizione di partenza ottimale per il Gran Premio di domani. Il leader del campionato ha chiuso la sessione in 15ma posizione e, a meno di penalità, ...

