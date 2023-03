F1, Christian Horner: “Complimenti a Perez, peccato per Verstappen. Vincere dalla 15a posizione? Vedremo…” (Di sabato 18 marzo 2023) Christian Horner immaginava di vivere un sabato sera di ben altro tenore al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sotto i riflettori del tracciato di Jeddah la scuderia di Milton Keynes ha sì messo a segno la seconda pole position consecutiva in questo avvio di campionato, ma lo ha fatto con Sergio Perez, dato che il grande favorito Max Verstappen si è dovuto fermare già nel corso della Q2 per colpa di un problema alla sua RB19. Ai microfoni di Sky Sports UK il team principal Christian Horner ha provato a fare un minimo di chiarezza per quanto avvenuto: “Dobbiamo esaminare la vettura a fondo per capire cosa sia successo ma, di sicuro, è qualcosa di importante. Davvero un peccato per Max, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023)immaginava di vivere un sabato sera di ben altro tenore al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sotto i riflettori del tracciato di Jeddah la scuderia di Milton Keynes ha sì messo a segno la seconda pole position consecutiva in questo avvio di campionato, ma lo ha fatto con Sergio, dato che il grande favorito Maxsi è dovuto fermare già nel corso della Q2 per colpa di un problema alla sua RB19. Ai microfoni di Sky Sports UK il team principalha provato a fare un minimo di chiarezza per quanto avvenuto: “Dobbiamo esaminare la vettura a fondo per capire cosa sia successo ma, di sicuro, è qualcosa di importante. Davvero unper Max, ...

