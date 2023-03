F1, Charles Leclerc: “Ho dato tutto in qualifica, stiamo soffrendo” (Di sabato 18 marzo 2023) Le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita hanno visto in pole position la Red Bull di Sergio Perez e un clamoroso colpo di scena: la quindicesima posizione di Max Verstappen per un guasto meccanico che non gli ha permesso di fare un tempo cronometrato nel Q2. Charles Leclerc ha ottenuto una buonissima seconda posizione e domani in griglia partirà in dodicesima posizione per la sostituzione della centralina. Il monegasco si è definito comunque soddisfatto nel complesso di queste qualifiche: “E’ stato un weekend difficile dal punto di vista del passo per noi, ma sono contento del mio giro, credo di aver dato tutto, sono andato al limite. Le Red Bull sono su un altro pianeta, noi stiamo un po’ soffrendo, dobbiamo continuare a spingere e lo stiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita hanno visto in pole position la Red Bull di Sergio Perez e un clamoroso colpo di scena: la quindicesima posizione di Max Verstappen per un guasto meccanico che non gli ha permesso di fare un tempo cronometrato nel Q2.ha ottenuto una buonissima seconda posizione e domani in griglia partirà in dodicesima posizione per la sostituzione della centralina. Il monegasco si è definito comunque soddisfatto nel complesso di queste qualifiche: “E’ stato un weekend difficile dal punto di vista del passo per noi, ma sono contento del mio giro, credo di aver, sono anal limite. Le Red Bull sono su un altro pianeta, noiun po’, dobbiamo continuare a spingere e lo...

