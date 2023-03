F1, Charles Leclerc: “Buon giro, ma le Red Bull sono di un altro pianeta” – VIDEO (Di sabato 18 marzo 2023) Charles Leclerc ha vissuto un sabato particolare. Il monegasco, infatti, nonostante le difficoltà ha saputo conquistare il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma domani sarà costretto a retrocedere di 10 posizioni per la ben nota sostituzione della centralina sulla sua SF-23. Il portacolori della Ferrari ha messo in mostra la consueta capacità di elevarsi al momento giusto della Q3, concludendo a poco più di un decimo dalla pole position di Sergio Perez, distanziando e di non poco tutti gli altri, incominciando da Fernando Alonso, passando poi per il compagno di scuderia Carlos Sainz, a quasi mezzo secondo. Al termine del sabato saudita, il monegasco ha parlato della Red Bull, ammettendo come il team di Milton Keynes sia nettamente superiore in ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023)ha vissuto un sabato particolare. Il monegasco, infatti, nonostante le difficoltà ha saputo conquistare il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma domani sarà costretto a retrocedere di 10 posizioni per la ben nota sostituzione della centralina sulla sua SF-23. Il portacolori della Ferrari ha messo in mostra la consueta capacità di elevarsi al momento giusto della Q3, concludendo a poco più di un decimo dalla pole position di Sergio Perez, distanziando e di non poco tutti gli altri, incominciando da Fernando Alonso, passando poi per il compagno di scuderia Carlos Sainz, a quasi mezzo secondo. Al termine del sabato saudita, il monegasco ha parlato della Red, ammettendo come il team di Milton Keynes sia nettamente superiore in ...

