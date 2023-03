F1, Carlos Sainz: “Ho faticato tanto nel primo settore, lotteremo per il podio” (Di sabato 18 marzo 2023) Non è stata una giornata facile per lo spagnolo Carlos Sainz a Gedda, sede del weekend del GP d’Arabia Saudita di F1. Nel secondo round del Mondiale 2023 le qualifiche hanno riservato all’iberico della Ferrari un quinto posto, tramutatosi in quarto per via della penalità che dovrà scontare il compagno di squadra Charles Leclerc (da 2° a 12°) per il noto impiego della terza centralina sulla sua SF-23. Un time-attack nel quale Sainz ha faticato a trovare il ritmo, prendendo un distacco considerevole dal suo team-mate (mezzo secondo circa) e quindi da comprendere. “Ho avuto tanti problemi nel primo settore, la maggior parte del mio distacco dai primi è nel t-1. Sono state delle qualifiche un po’ travagliate, visto che nella Q1 ho dovuto impiegare anche un set di morbide in più“, ha ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Non è stata una giornata facile per lo spagnoloa Gedda, sede del weekend del GP d’Arabia Saudita di F1. Nel secondo round del Mondiale 2023 le qualifiche hanno riservato all’iberico della Ferrari un quinto posto, tramutatosi in quarto per via della penalità che dovrà scontare il compagno di squadra Charles Leclerc (da 2° a 12°) per il noto impiego della terza centralina sulla sua SF-23. Un time-attack nel qualehaa trovare il ritmo, prendendo un distacco considerevole dal suo team-mate (mezzo secondo circa) e quindi da comprendere. “Ho avuto tanti problemi nel, la maggior parte del mio distacco dai primi è nel t-1. Sono state delle qualifiche un po’ travagliate, visto che nella Q1 ho dovuto impiegare anche un set di morbide in più“, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Carlos Sainz: “Ho faticato tanto nel primo settore, lotteremo per il podio” - - MartinaC1203 : E anche oggi Carlos Sainz si è presentato ai microfoni cercando mille scuse per giustificare il suo non saper guida… - MarcoPonz_ : #Sainz a Sky: 'Ero competitivo e veloce dappertutto ma non nel primo settore' AHAHAHAHAHAHAHAHAH Ci sta Carlos, ci… - itsallformars : 'Sorry for the unnecessary stress' C'è chi in team radio urla parolacce ai suoi ingegneri e poi c'è Carlos Sainz. T… - Mich3leA : Le ferrari sono una sciagura #charles #Leclerc #essereferrari #f1 #Formula1 #skymotori #skyf1 #JeddahGP #Sainz #carlos -