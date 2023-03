F1, Carlos Sainz: che smacco! Busca mezzo secondo da Leclerc in qualifica: non è a suo agio con questa Ferrari (Di sabato 18 marzo 2023) 511 millesimi: è stato questo il distacco rimediato dallo spagnolo Carlos Sainz dal monegasco Charles Leclerc. Nelle qualifiche del GP di Arabia Saudita, secondo round del Mondiale 2023 di F1, Charles ha fatto la differenza, confermandosi probabilmente il miglior interprete del Circus nel giro secco. Pagherà dazio, però, Leclerc a causa della penalità di 10 posizioni in griglia per l’impiego della terza centralina. E così, dal secondo posto, si scalda in 12ma posizione. Per Sainz si sale dalla quinta alla quarta piazza, ma il time-attack odierno ha il sapore della bocciatura per Carlos, chiamato a vestire i panni del leader vista la situazione con cui si era presentato il team-mate nel fine- settimana. Non è stato lucido l’iberico, protagonista di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) 511 millesimi: è stato questo il distacco rimediato dallo spagnolodal monegasco Charles. Nelle qualifiche del GP di Arabia Saudita,round del Mondiale 2023 di F1, Charles ha fatto la differenza, confermandosi probabilmente il miglior interprete del Circus nel giro secco. Pagherà dazio, però,a causa della penalità di 10 posizioni in griglia per l’impiego della terza centralina. E così, dalposto, si scalda in 12ma posizione. Persi sale dalla quinta alla quarta piazza, ma il time-attack odierno ha il sapore della bocciatura per, chiamato a vestire i panni del leader vista la situazione con cui si era presentato il team-mate nel fine- settimana. Non è stato lucido l’iberico, protagonista di ...

