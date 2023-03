F.1, GP Arabia Saudita - Perez in pole, Verstappen quindicesimo (Di sabato 18 marzo 2023) Sergio Perez ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale di Formula 1. Il messicano della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:28.265, precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco, comunque, arretrerà fino alla dodicesima posizione domani a causa della sostituzione della centralina sulla sua SF-23. Terzo tempo per Fernando Alonso, staccato di quattro decimi dal leader: lo spagnolo si è detto comunque soddisfatto e sarà certamente tra i protagonisti della gara di domani, visto il passo gara mostrato nelle prove di ieri. Fuori gioco Verstappen. Il colpo di scena che non ti aspetti arriva nel corso della Q2, quando Max Verstappen è stato costretto a riportare lentamente la sua vettura ai box ... Leggi su quattroruote (Di sabato 18 marzo 2023) Sergioha conquistato laposition del Gran Premio d', seconda prova del Mondiale di Formula 1. Il messicano della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:28.265, precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco, comunque, arretrerà fino alla dodicesima posizione domani a causa della sostituzione della centralina sulla sua SF-23. Terzo tempo per Fernando Alonso, staccato di quattro decimi dal leader: lo spagnolo si è detto comunque soddisfatto e sarà certamente tra i protagonisti della gara di domani, visto il passo gara mostrato nelle prove di ieri. Fuori gioco. Il colpo di scena che non ti aspetti arriva nel corso della Q2, quando Maxè stato costretto a riportare lentamente la sua vettura ai box ...

