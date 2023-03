Ex portiere della Juventus infrange i sogni di un bambino in campo (Video) (Di sabato 18 marzo 2023) Incredibile quello che è successo con protagonista un ex portiere della Juventus; il suo gesto ha lasciato tutti senza parole. ex portiere Juventus (Juvedipendenza)Ci sono partite dove, prima del calcio d’inizio dell’arbitro, si fa toccare il pallone ad un piccolo tifoso; in altre circostanze, invece, si lascia proprio la possibilità al bambino di andare a calciare in porta. Tanti metri palla al piede con la felicità nel volto di chi sta correndo su campi professionistici e non vede l’ora di calciare in porta per sentire il boato dei tifosi. Un modo per sentirsi, anche se per pochi secondi, parte integrante della propria squadra del cuore. Solitamente, in circostanze del genere, il portiere resta fermo lasciando segnare il piccolo tifoso per fargli ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 marzo 2023) Incredibile quello che è successo con protagonista un ex; il suo gesto ha lasciato tutti senza parole. ex(Juvedipendenza)Ci sono partite dove, prima del calcio d’inizio dell’arbitro, si fa toccare il pallone ad un piccolo tifoso; in altre circostanze, invece, si lascia proprio la possibilità aldi andare a calciare in porta. Tanti metri palla al piede con la felicità nel volto di chi sta correndo su campi professionistici e non vede l’ora di calciare in porta per sentire il boato dei tifosi. Un modo per sentirsi, anche se per pochi secondi, parte integrantepropria squadra del cuore. Solitamente, in circostanze del genere, ilresta fermo lasciando segnare il piccolo tifoso per fargli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dottor_Strowman : Mkhitaryan non può rifiatare per far giocare un 20enne ma il miglior portiere per media voto della Champions deve f… - giulio_zanieri : Prossimo portiere titolare della @acffiorentina ?? - Beverari_M : @JanisNisii @CCiliberto80 Tiri parabilissimi per un adulto, probabilmente avrebbe fatto gol ad un altro portiere de… - casillo_alfonso : RT @tackleduro: L’ex portiere della Juve u23 Senko si intenerisce solo con la manovra stipendi - JanisNisii : @Cica7981 @CCiliberto80 Se avessero voluto fare il patetico spettacolino del portiere che lascia fare il gol e il b… -