Europei 2024: tutti i convocati della Nazionale per le qualificazioni (Di sabato 18 marzo 2023) In vista delle partite contro Inghilterra e Malta valide per la qualificazione ad Euro 2024, il Ct dell'Italia ha convocato 30 giocatori. Vediamo quali sono state le sorprese, le chiavi tattiche e le possibili opzioni per gli Azzurri nel 2023. Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 marzo 2023) In vista delle partite contro Inghilterra e Malta valide per la qualificazione ad Euro, il Ct dell'Italia ha convocato 30 giocatori. Vediamo quali sono state le sorprese, le chiavi tattiche e le possibili opzioni per gli Azzurri nel 2023.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoHellasVer1 : Qualificazioni Europei 2024: le convocazioni di Mancini - GiancarloMazz18 : Tre nuovi per l’Italia che si prepara a sfidare Inghilterra e Malta nella fase di qualificazione per gli Europei de… - teladoiotokyo : Qualificazioni Europei 2024 ? I convocati da Mancini: presenti Spinazzola, Cristante e Pellegrini: Roberto Mancini,… - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: Calcio, gli esordienti Falcone, Buongiorno e Retegui tra i 30 convocati per Italia-Inghilterra - RaiNews : Calcio, gli esordienti Falcone, Buongiorno e Retegui tra i 30 convocati per Italia-Inghilterra -