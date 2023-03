(Di sabato 18 marzo 2023) Si chiamavanoi dueche ieri pomeriggio hanno perso la vita sul lavoro, nell’azienda. Il primo era un operatore di reparto, viveva a Norma e aveva 33, il secondo, di origine ucraina, ma da tempo residente a Latina, era un addettomanutenzione e dine aveva 35. Due giovani vita spezzate in un venerdì che doveva essere come tanti. E che si è trasformato in tragedia. Il boato, l’, i tentativi disperati di salvare la vita ai due ragazzi, ma invano. Cosa è successodi Sermoneta I duestavano lavorando nello stabilimentodi Sermoneta quando, improvvisamente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Esplosione alla Recoma, morti gli operai Daniel Martini e Vadym Kachuryn: avevano 33 e 35 anni - annaapadula : @StefanoSplendo2 quando alla nuova generazione gli toglieranno acqua cibo salute capiranno che il biglietto di cart… - MRobyAmici : @GFVIP_Official Daniele si è sempre rivelato come un vulcano che passa dalla tranquillità alla irruenza alla esplos… - infoitinterno : Esplosione alla Recoma di Sermoneta: DUE MORTI - infoitinterno : Esplosione alla Recoma, le vittime sono Daniel Martini e Vadim Cacurim -

Due persone sono morte a Sermoneta (Latina) a causa di un'avvenutaRecoma , azienda che opera nel settore dei recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e carabinieri ed è atterrata anche un'......di metano fuoruscite dalle falle aperte negli impianti che trasportano il gas dalla Russia... hanno scritto i ricercatori in uno studio pubblicato su Nature, i sedimenti smossi dall'del ...fine di gennaio, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha rifiutato di ... mentre le transazioni presso i negozi di fumo e vape sono aumentate - forse un riverbero dell'dei ...

Esplosione in un'azienda di bombole per il gas: due morti e un ferito Today.it

Il gup Francesca Pulvirenti ha disposto il rinvio a giudizio del commerciante agrigentino Claudio Catanese, originario di Grotte, per l’esplosione verificatasi tra le bancarelle del mercato di via ...Si chiamavano Daniel Martini e Vadyn Kachurin i due operai morti ieri nell'esplosione avvenuta nell’azienda Recoma tra Sermoneta e Latina. Un terzo operaio, un 24enne, è stato trasportato in ospedale ...