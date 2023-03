(Di sabato 18 marzo 2023), attaccante dell', sta vivendo una bella stagione. In campionato è a quota 13 gol ed ha destato l'interesse di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Espanyol, tre club in pressing su Joselu: Joselu, attaccante dell'Espanyol, sta vivendo una bella stagione. In camp… - sportli26181512 : Liga, il #RealMadrid torna a vincere: battuto l'Espanyol. Barcellona a +6: Dopo due pareggi di fila, i Blancos di C… - VittorioFranch6 : Il #RealMadrid sembra essere uscito dalla breve crisi delle scorse settimane. Uno strepitoso #Vinicius - gol e assi… -

FRIBURGO - In Champions è stata peranni di fila un'impresa impossibile, in Europa League la Juventus è invece riuscita a scavalcare ... Madrid -3 - 1 16:15 Elche - Valladolid 1 - 1 18:30 ...L'ultimo deiè Warrick Daeovie Koleosho, di origini nigeriane, italiano da parte di madre, attaccante dell'di Barcellona. L'ELENCO COMPLETO Portieri : Davide Mastrantonio (Triestina), ...... Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma); Attaccanti : Luca D'andrea (Sassuolo), Francesco Esposito ( Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho ()...

Real Madrid-Espanyol 3-1: gol di Vinicius, Militao e Asensio ... Eurosport IT

News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Ufficializzata oggi dalla FIGC la lista dei giocatori che prenderà parte alla seconda fase di qualificazione dell’Europeo Under 19 in programma a Brema dal 22 al 28 marzo. Sono ...