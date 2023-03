“Eri un grande”. Addio all’attore, è lutto per l’improvvisa morte del volto di televisione e cinema (Di sabato 18 marzo 2023) lutto nel mondo del cinema e della televisione. Si spegne all’età di 60 anni il noto volto che ha interpretato il ruolo del tenente Cedric Daniels nella serie tv “The Wire” (2002-2008). Il decesso, stando a quanto si apprende su “The Hollywood Reporter”, sarebbe avvenuto per cause naturali. L’attore ormai privo di vita è stato rinvenuto nella sua casa di Studio City, in California, come riporta il sito di gossip “Tmz”. Lance Reddick muore a 60 anni. L’attore statunitense aveva recentemente promosso “John Wick 4”, l’ultimo capitolo del franchise di Keanu Reeves in cui interpretava Charon, il concierge dell’hotel del centro criminale clandestino di New York, il Continental Hotel. Dotato di una voce sonora e memorabile, Reddick ha lavorato spesso come doppiatore in progetti come The Vindicators, DuckTales, Rick and ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 marzo 2023)nel mondo dele della. Si spegne all’età di 60 anni il notoche ha interpretato il ruolo del tenente Cedric Daniels nella serie tv “The Wire” (2002-2008). Il decesso, stando a quanto si apprende su “The Hollywood Reporter”, sarebbe avvenuto per cause naturali. L’attore ormai privo di vita è stato rinvenuto nella sua casa di Studio City, in California, come riporta il sito di gossip “Tmz”. Lance Reddick muore a 60 anni. L’attore statunitense aveva recentemente promosso “John Wick 4”, l’ultimo capitolo del franchise di Keanu Reeves in cui interpretava Charon, il concierge dell’hotel del centro criminale clandestino di New York, il Continental Hotel. Dotato di una voce sonora e memorabile, Reddick ha lavorato spesso come doppiatore in progetti come The Vindicators, DuckTales, Rick and ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusy178137351 : @StexF76 Questa è sta la tua grande passerella ,ma non per mostrare un abito ,ma per che eri tu Lulù la tua bella p… - PatriziaBellar1 : @GrandeFratello Ma è il pubblico che decide le persone non sono tua madre e tuo padre Devi vincere per forza del Gr… - 8924liom : @DarioNardella È davvero un grande e purissimo caso che lei eri lì.. per fortuna direi eh ?? - Pella356323 : @matteoG1990 @Meharo_Lorto @jacopo_iacoboni Grande Matteo. Hai capito tutto. Lo sapevo che eri una volpe. Ma qui ti… - PeppePrisco3 : Dani eri la parte più bella del grande fratello #iostocondani #oriele -