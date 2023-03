Eredivisie, Ajax contro Feyenoord: 26ª giornata in diretta su Mola (Di sabato 18 marzo 2023) Feyenoord contro Ajax e Twente contro AZ Alkmaar, aria di big match in Olanda: 26ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola La 26ª giornata di Eredivisie è il turno dei big match. Il Feyenoord capolista (58 punti) sfida l’Ajax secondo in classifica (55), e l’AZ Alkmaar terzo (53) affronta il defilato Twente (44). Il PSV Eindhoven, quarto a 52 punti, guarda le sfide tra le altre big da diretto interessato. Le partite di Eredivisie sono visibili in diretta gratuita ed esclusiva su Mola. Ajax-Feyenoord è un match da non perdere, in quanto potrebbe valere una stagione. Queste due squadre si sono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023)e TwenteAZ Alkmaar, aria di big match in Olanda: 26ªdiinsuLa 26ªdiè il turno dei big match. Ilcapolista (58 punti) sfida l’secondo in classifica (55), e l’AZ Alkmaar terzo (53) affronta il defilato Twente (44). Il PSV Eindhoven, quarto a 52 punti, guarda le sfide tra le altre big da diretto interessato. Le partite disono visibili ingratuita ed esclusiva suè un match da non perdere, in quanto potrebbe valere una stagione. Queste due squadre si sono ...

