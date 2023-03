Erdogan, prorogato accordo sul grano. Kiev, 'per 120 giorni' (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato l'estensione dell'accordo sul grano ucraino che scade stanotte a mezzanotte. Il presidente turco non ha specificato il periodo di tempo, ma da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) Il presidente turco, Recep Tayyip, ha annunciato l'estensione dell'sulucraino che scade stanotte a mezzanotte. Il presidente turco non ha specificato il periodo di tempo, ma da ...

