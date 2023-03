“Era ora”: Edoardo Leo in un dramedy sulla fugacità del presente (Di sabato 18 marzo 2023) Un film che, malgrado una narrazione giocoforza ripetitiva, coinvolge e mette alle corde, portando a riflettere su come sia facile perdere di vista cosa conti davvero Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 marzo 2023) Un film che, malgrado una narrazione giocoforza ripetitiva, coinvolge e mette alle corde, portando a riflettere su come sia facile perdere di vista cosa conti davvero

