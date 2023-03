Eolico marino | accordo quadro politecnico di Bari-Kailia Energia e Odra Energia Ricerca | formazione e sperimentazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BrindisiSera : Eolico marino off shore a Brindisi: accordo tra Politecnico di Bari, Kailia e Odra energia -

Ricerca, formazione e sperimentazione al centro della collaborazione triennaleGli oggetti in questione "si chiamano floaters, dei grandi triangoli di acciaioancorati sui ... spiegando che negli Stati Uniti, così come in Cina, la corsa all'offshore sia già partita. ...La collaborazione ha durata triennale, è focalizzata nell'ambito dello sviluppo dei progetti digalleggiante, e prevede anche attività di formazione grazie all'attivazione di ...

Eolico marino: accordo quadro politecnico di Bari-Kailia Energia e ... Noi Notizie

Secondo Ksenia Balanda, direttore generale eolico marino Italia del partenariato Renantis-BlueFloat Energy, l’accordo con PoliBa «ci permetterà di promuovere soluzioni innovative in grado di generare ...La collaborazione ha durata triennale, è focalizzata nell’ambito dello sviluppo dei progetti di eolico marino galleggiante, e prevede anche attività di formazione grazie all’attivazione di opportunità ...