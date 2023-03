(Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar — L’straniero, in questo caso un, che devasta una struttura ospedaliera eil personale medico perché, a suo dire, non viene curato abbastanza velocemente. La già disastrata sanità pubblica italiana è spesso teatro di aggressioni a personale medico e ospedaliero da parte di parenti infuriati e di soggetti che spesso negli ospedali trovano sfogo ideale alle loro frustrazioni. E mentre si fa un gran parlare di malasanità, di violenza nelle corsie e di situazioni limite nel cuore di ogni, si parla assai meno di chi ponga in essere certi atti di violenza. Spesso, infatti si tratta di stranieri, non raramente clandestini che utilizzano ilcome surrogato del medico di base, ingolfando le corsie e i ...

Roma, 18 mar - L'straniero, in questo caso un marocchino, che devasta una struttura ospedaliera e aggredisce il personale medico perché, a suo dire, non viene curato abbastanza velocemente.Ricordiamo l'epica Pablo , su unspagnolo in Svizzera, a cui ha contribuito Dalla, e L'... E con le corde vocali rotte di commozione sembra proprio un migrante che dopo l'rifiuto non ...... sul treno regionale Lodi - Saronno, dopo che aveva rubato l'cellulare a Milano a un ... Sempre secondo la legge, essendo trascorse alcune ore dallo scippo, l'era stato solo denunciato ...

Ennesimo immigrato-show al pronto soccorso: marocchino ubriaco aggredisce i medici con un bisturi Il Primato Nazionale

Roma, 16 mar – La madre di Leonardo da Vinci schiava del Caucaso, immigrata, addirittura arrivata sui barconi dell’epoca. Presentando documentazioni interessanti più che altro nella tesi della proveni ...Il tema della migrazione accende il dibattito politico, ma quali sono le principali cause delle migrazioni Partendo dai numeri della migrazione in Italia ed Europa, comprendiamo il fenomeno, le cause ...