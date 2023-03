Ennesima prova di forza da SpaceX (Di sabato 18 marzo 2023) A sole 5 ore di distanza, due Falcon-9 si sono sollevati dalle sponde opposte degli Stati Uniti portando a 19 il numero di lanci Space-X da inizio anno. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 18 marzo 2023) A sole 5 ore di distanza, due Falcon-9 si sono sollevati dalle sponde opposte degli Stati Uniti portando a 19 il numero di lanci Space-X da inizio anno.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaMariaCastel : @OrtigiaP @borghi_claudio @A_Gusmeroli @maxromeoMB @Donzelli @LucioMalan @valy_s @maryfagi @lucabattanta… - luomo82000664 : @sole24ore È l'ennesima prova che la Corte è una pagliacciata gestita dagli yankee e di internazionale non ha nulla… - aurapara : RT @argentofisico: In effetti.. ennesima prova, se ce ne fosse bisogno, che siamo ormai al delirio. Le menti deboli beccano sempre come pag… - rekidynamight : non capirete mai quanto importanti siano questi tipi di scene per me, stasera ne ho avuto l'ennesima prova. - BinasDabisan : @fanpage l'unica cosa che è realmente emersa è sempre una: NELLE ISTITUZIONI SONO MOLTO, TROPPO NERVOSI.. fra tutt… -