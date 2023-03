Ennesima prova di forza da SpaceX (Di sabato 18 marzo 2023) A sole 5 ore di distanza, due Falcon-9 si sono sollevati dalle sponde opposte degli Stati Uniti portando a 19 il numero di lanci Space-X da inizio anno. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 18 marzo 2023) A sole 5 ore di distanza, due Falcon-9 si sono sollevati dalle sponde opposte degli Stati Uniti portando a 19 il numero di lanci Space-X da inizio anno.

