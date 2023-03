Empoli, Zanetti: ‘Siamo a +9 dal nostro obiettivo. Peccato, potevamo andare sul 2-0’ | Serie A (Di sabato 18 marzo 2023) 2023-03-18 00:28:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta. “Dobbiamo ringraziare i giocatori, perché hanno dato l’anima, sono usciti stremati. Hanno combattuto colpo su colpo contro una squadra superiore a noi”. LA GARA – “La partita era diventata come l’avevamo preparata, abbiamo rischiato di fare il 2-0, poi è uscita la qualità dell’Atalanta. Sono convinto che con questo spirito usciremo presto da questo periodo difficile, dove abbiamo cercato di stare dentro le difficoltà”. ATALANTA – “Sono molto forti, hanno tanti ricambi. Competono per la Champions, noi dobbiamo salvarci. Avremmo firmato con il sangue per essere in questa posizione di classifica. La squadra mi segue, fa le cose che proviamo, ora seguiamo il rush ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 marzo 2023) 2023-03-18 00:28:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Paolo, allenatore dell’, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Atalanta. “Dobbiamo ringraziare i giocatori, perché hanno dato l’anima, sono usciti stremati. Hanno combattuto colpo su colpo contro una squadra superiore a noi”. LA GARA – “La partita era diventata come l’avevamo preparata, abbiamo rischiato di fare il 2-0, poi è uscita la qualità dell’Atalanta. Sono convinto che con questo spirito usciremo presto da questo periodo difficile, dove abbiamo cercato di stare dentro le difficoltà”. ATALANTA – “Sono molto forti, hanno tanti ricambi. Competono per la Champions, noi dobbiamo salvarci. Avremmo firmato con il sangue per essere in questa posizione di classifica. La squadra mi segue, fa le cose che proviamo, ora seguiamo il rush ...

