Empoli | Zanetti | “Atalanta superiore | ma abbiamo combattuto colpo su colpo”

(Di sabato 18 marzo 2023) Il tecnico dell’, Paolo, ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l’. “Devo ringraziare i miei giocatori perché hanno dato l’anima in campo,su. Sono convinto che con questo spirito usciremo presto da questo periodo, difficile, dovecercato di stare dentro le difficoltà. Loro sono molto forti e hanno tanti ricambi. Competono per la Champions, noi dobbiamo salvarci. Avremmo firmato con il sangue per essere in questa posizione di classifica. La squadra mi segue, fa le cose che proviamo, ora seguiamo il rush finale”. Il tecnico azzurro ha poi proseguito: “Le sconfitte vanno analizzate a fondo e si deve avere la forza di uscire da un momento di difficoltà. Dobbiamo essere più ...

Arbitro: Dionisi di L'Aquila. Ammoniti: Henderson (E), Boga (A), Bandinelli (E), Palomino ...

Empoli, Zanetti: "Atalanta superiore a noi, però potevamo fare il 2-0. Siamo a +9 dall'obiettivo" TUTTO mercato WEB

Paolo Zanetti mastica amaro ma è ottimista per l'obiettivo salvezza. "I giocatori hanno dato l'anima e combattuto colpo su colpo contro una squadra forte e superiore a noi - ha spiegato a Sky Sport il ...Quando però è l’Empoli ad avere il pallone ... I movimenti ci sono, l’aiuto in fase di non possesso c’è, ma davanti non fa mai capolino. MISTER ZANETTI: 5,5 La squadra è stata mandata in campo con il ...