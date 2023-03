Emergenza sicurezza nelle stazioni. Il piano del Viminale contro l'illegalità (Di sabato 18 marzo 2023) Il ministro Piantedosi ha chiesto ai prefetti di intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie di Roma, Napoli e Milano. Obiettivo, metterle "più stabilmente in sicurezza" Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 marzo 2023) Il ministro Piantedosi ha chiesto ai prefetti di intensificare le attività dillozone adiacenti alleferroviarie di Roma, Napoli e Milano. Obiettivo, metterle "più stabilmente in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TrecentoScudi : RT @stallicubi: 'Diversi vaccini sono stati approvati dopo la pandemia di COVID-19, che sono stati accelerati per l'uso di emergenza. Il pr… - emidiogubbiotti : @filippothiery @DarioNardella Lo stato di emergenza e’ un fatto che, a mio avviso giustamente, si può considerare o… - CultEvent_tweet : RT @stallicubi: 'Diversi vaccini sono stati approvati dopo la pandemia di COVID-19, che sono stati accelerati per l'uso di emergenza. Il pr… - RosellaLara19 : RT @stallicubi: 'Diversi vaccini sono stati approvati dopo la pandemia di COVID-19, che sono stati accelerati per l'uso di emergenza. Il pr… - Vafankulu_Euru : RT @stallicubi: 'Diversi vaccini sono stati approvati dopo la pandemia di COVID-19, che sono stati accelerati per l'uso di emergenza. Il pr… -