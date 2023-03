Eliminati serale di Amici 18 marzo | prima puntata | ospiti e anticipazioni

Leggi su optimagazine

(Di sabato 18 marzo 2023) Duealdiil 18. Nel corso delladella fasedel programma di Maria De Filippi non uno ma ben due concorrente abbandoneranno il talent show e il sogno di vincere. Sono stati selezionati in 15. Al termine delladel 18restano in 13. ATTENZIONE: CONTIENE SPOILER ESULDIparte proponendo il consueto appuntamentosu Canale 5, pronto a far conoscere agli italiani i cantanti e i ballerini che diventeranno i professionisti di domani e di cui sentiremo sicuramente parlare. Tra loro quest’anno c’è anche Angelina, figlia del ...