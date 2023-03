Elenoire Ferruzzi e Charlie Gnocchi difendono Nikita Pelizon: “Accanimento” (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la puntata di giovedì del Grande Fratello Vip 7 si sono intensificati gli attacchi contro Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Le due concorrenti sono le ultime avversarie per la finale degli spartani. Infatti, se riuscissero a sconfiggerle nei tre televoti che decreteranno gli ultimi finalisti, le nikella sarebbero definitivamente escluse dall’ultimo appuntamento del reality show. Sul web c’è un clima molto teso, attacchi tra una fazione e l’altra e insinuazioni di ogni tipo. Così improvvisamente si sono fatti avanti due ex concorrenti del reality, uno è Charlie Gnocchi, da sempre amico della modella triestina, l’altra è Elenoire Ferruzzi, che fu squalificata proprio per un gesto contro l’ex di Pechino Express e ne parlò sempre molto male. Invece, sembra essersi ricreduta ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la puntata di giovedì del Grande Fratello Vip 7 si sono intensificati gli attacchi controe Antonella Fiordelisi. Le due concorrenti sono le ultime avversarie per la finale degli spartani. Infatti, se riuscissero a sconfiggerle nei tre televoti che decreteranno gli ultimi finalisti, le nikella sarebbero definitivamente escluse dall’ultimo appuntamento del reality show. Sul web c’è un clima molto teso, attacchi tra una fazione e l’altra e insinuazioni di ogni tipo. Così improvvisamente si sono fatti avanti due ex concorrenti del reality, uno è, da sempre amico della modella triestina, l’altra è, che fu squalificata proprio per un gesto contro l’ex di Pechino Express e ne parlò sempre molto male. Invece, sembra essersi ricreduta ...

