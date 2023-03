Elenoire Ferruzzi cambia idea su Nikita: “Educata e rispettosa” (Di sabato 18 marzo 2023) Cambio di rotta da parte di Elenoire Ferruzzi. A sorpresa nelle scorse ore ha pubblicato un post a favore di Nikita Pelizon L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 18 marzo 2023) Cambio di rotta da parte di. A sorpresa nelle scorse ore ha pubblicato un post a favore diPelizon L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... whoisgiorgias : RT @partenopea_1926: Alfonso: -“Edoardo nello studio non può venire per ovvie ragioni perché è stato squalificato.” Giovanni Ciacci, Eleno… - WivaOnestini : Mamma mia anche i fake post?????? Quella non è Elenoire Ferruzzi ma come fate a credere a queste cretinate. Ecco la f… - elafashionable : RT @partenopea_1926: Alfonso: -“Edoardo nello studio non può venire per ovvie ragioni perché è stato squalificato.” Giovanni Ciacci, Eleno… - potente_adoro : RT @ully37834952: #iostocondaniele #oriele #gfvip UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO VA AD ELENOIRE FERRUZZI CHE NEGLI ULTIMI MESI SI E' RESA CO… - nocchi_rita : RT @BITCHYFit: Elenoire Ferruzzi ?? #GFVip -