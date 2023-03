Einstein Telescope | parte la sfida tra Italia e Olanda per le onde gravitazionali | cosa c' è da sapere

(Di sabato 18 marzo 2023) Le due aree candidate a ospitare uno dei progetti scientifici più ambiziosi di sempre sono da un lato la miniera dismessa di Sos Enattos, a Lula, in una zona poco popolata della Sardegna; dall’altro Limburg, in, al confine con Belgio e Germania e non lontana da Maastricht

... in Olanda, al confine con Belgio e Germania e non lontana da Maastricht: sono le due aree candidate a ospitare uno dei progetti scientifici più ambiziosi di sempre, ossia l'da 1,8 ...La ricerca scientifica, con i nuovi grandi esperimenti come l', l'innovativo osservatorio di nuova generazione per le onde gravitazionali che potrebbe nascere in Sardegna, è alla ...... Christian Solinas, si recheranno alla miniera di Sos Enattos, a Lula (Nuoro), sito che potrebbe ospitare l'in Italia e per ila cui candidatura ufficiale si attende l'annuncio da ...

Einstein Telescope, parte la sfida tra Italia e Olanda per le onde gravitazionali: cosa c'è da ... Il Sole 24 ORE

Da un lato la miniera dismessa di Sos Enattos, a Lula, in una zona poco popolata della Sardegna e con una minima sismicità; dall’altro Limburg, in Olanda, al confine con Belgio e Germania e non ...“La visita di lunedì, con il Ministro Bernini, nella miniera di Sos Enattos, rappresenta una tappa importante nel percorso di avvicinamento della Sardegna e dell’Italia all’obiettivo. Con l’auspicato ...