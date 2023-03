“Educazione fisica” di Stefano Cipani? Rimandato I voti di Ciccotti

Leggi su formiche

(Di sabato 18 marzo 2023) Luce livida. Penombra diffusa. Interno di una palestra mal tenuta. Quattro genitori sono convocati dalla signora preside. I loro tre figli hanno violentato per due volte una ragazza, compagna di classe. Sono tutti tredicenni. Davanti alla comunicazione “riservata” della preside Diana Peruggia (Giovanna Mezzogiorno), prima che “chiami la polizia”, i quattro adulti, due ex compagni di scuola, ora rispettivamente separati, Carmen Majano (Raffaella Rea), Franco Zucca (Claudio Santamaria), convocati per i loro due figli, e i coniugi Stanchi (Angela Finoccchiaro e Sergio Rubini), per il terzo stupratore, sono sorpresi. Come tanta cronaca ci ha abituati, si passa dal “non è possibile”, “la ragazza ha inventato tutto”, “non sono stati i nostri ragazzi, ma quelli del quinto anno”, allo sconvolgente “sicuramente se lei non ha gridato era d’accordo” (detto dalla mamma Carmen), con sgomento della ...