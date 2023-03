Ecuador, terremoto di magnitudo 6,8: almeno 4 morti (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – almeno quattro persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 6,8 cheha colpito l’Ecuador meridionale. Lo ha dichiarato il governo del Paese in una nota. Il sisma ha avuto come epicentro la città meridionale di Baláo ed è stato localizzato a una profondità di oltre di 65 chilometri, secondo lo United States Geological Survey. Una persona è morta nella città di Cuenca, nella provincia di Azuay, quando un muro è crollato sulla loro auto, e altre tre persone sono morte nell’isola di Jambelí, nella provincia di El Oro, quando una torre di una telecamera di sicurezza è crollata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) –quattro persone sono morte a causa di undi6,8 cheha colpito l’meridionale. Lo ha dichiarato il governo del Paese in una nota. Il sisma ha avuto come epicentro la città meridionale di Baláo ed è stato localizzato a una profondità di oltre di 65 chilometri, secondo lo United States Geological Survey. Una persona è morta nella città di Cuenca, nella provincia di Azuay, quando un muro è crollato sulla loro auto, e altre tre persone sono morte nell’isola di Jambelí, nella provincia di El Oro, quando una torre di una telecamera di sicurezza è crollata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ecuador, terremoto di magnitudo 6,8: almeno 4 morti A una profondità di oltre di 65 km Almeno quattro persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 6,8 cheha colpito l'Ecuador meridionale. Lo ha dichiarato il governo del Paese in una nota. Il sisma ha avuto come epicentro la città meridionale di Baláo ed è stato localizzato a una profondità di oltre di 65 chilometri, secondo lo United States Geological Survey. Una persona è morta nella città di Cuenca, nella provincia di Azuay, quando un muro è crollato sulla loro auto, e altre tre persone sono morte nell'isola di Jambelí, nella provincia di El Oro, quando una torre di una telecamera di sicurezza è crollata.