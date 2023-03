Ecuador, parte il processo di impeachment contro il presidente Lasso (Di sabato 18 marzo 2023) Il processo di impeachment contro il presidente dell’Ecuador Guillermo Lasso ha mosso i primi passi verso la sua eventuale rimozione dall’incarico da parte di un’Assemblea Nazionale (Parlamento) saldamente controllata dall’opposizione. L’accusa e’ stata ricevuta dalla Commissione legislativa amministrativa (CAL) della Camera, che deve esaminare il documento e, se non vengono sollevate obiezioni, deferirlo alla Corte costituzionale per valutarne la fondatezza. Tuttavia, questa commissione parlamentare ha preferito richiedere una relazione legale prima di deferire il documento alla Corte Costituzionale, che puo’ archiviare il processo se ritiene che l’accusa non sia conforme alla legge L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023) Ildiildell’Guillermoha mosso i primi passi verso la sua eventuale rimozione dall’incarico dadi un’Assemblea Nazionale (Parlamento) saldamentellata dall’opposizione. L’accusa e’ stata ricevuta dalla Commissione legislativa amministrativa (CAL) della Camera, che deve esaminare il documento e, se non vengono sollevate obiezioni, deferirlo alla Corte costituzionale per valutarne la fondatezza. Tuttavia, questa commissione parlamentare ha preferito richiedere una relazione legale prima di deferire il documento alla Corte Costituzionale, che puo’ archiviare ilse ritiene che l’accusa non sia conforme alla legge L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lesyeuxdehope : a parte gli scherzi…io 9 anni fa quando andai a visitare i miei nonni e la mia famiglia in ecuador non volevo ritor… - cuoreamico : Sostenere le donne??nell'emancipazione sociale è determinante per costruire un modello di sviluppo più solidale e s… - Ric_Alcaro : RT @TizBreda: Nel 2022, la maggior parte dei paesi in America Latina hanno faticato a contenere la violenza criminale. In alcuni, soprattut… - AffInt : RT @TizBreda: Nel 2022, la maggior parte dei paesi in America Latina hanno faticato a contenere la violenza criminale. In alcuni, soprattut… - TizBreda : Nel 2022, la maggior parte dei paesi in America Latina hanno faticato a contenere la violenza criminale. In alcuni,… -