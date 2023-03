“Ecco, si sapeva già…”. Antonino e Ginevra, la verità sui Gintonic dopo le foto di lui con l’ex miss Italia (Di sabato 18 marzo 2023) In molti speravano nella storia d’amore tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese soprattutto dopo l’uscita dalla casa del GF Vip da parte dell’hair stylist: invece nulla di tutto questo. Eppure le parole di Spinalbese a Verissimo erano state sibilline e avevano fatto sognare i fan: “Se nella casa c’è stata una che mi ha colpito in modo particolare? – Ha detto a Silvia Toffanin – Ginevra, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e questo è importante. Nella vita mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico. Questo era un po’ il mio difetto. E Ginevra è proprio una bella ragazza, però mi ha colpito per la sua purezza, questa è la verità”. In molti avevano pensato che i due si sarebbero frequentati lontano dalle telecamere. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 marzo 2023) In molti speravano nella storia d’amore traLamborghini eSpinalbese soprattuttol’uscita dalla casa del GF Vip da parte dell’hair stylist: invece nulla di tutto questo. Eppure le parole di Spinalbese a Verissimo erano state sibilline e avevano fatto sognare i fan: “Se nella casa c’è stata una che mi ha colpito in modo particolare? – Ha detto a Silvia Toffanin –, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e questo è importante. Nella vita mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico. Questo era un po’ il mio difetto. Eè proprio una bella ragazza, però mi ha colpito per la sua purezza, questa è la”. In molti avevano pensato che i due si sarebbero frequentati lontano dalle telecamere. Il ...

