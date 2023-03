Ecco le probabili formazioni di Torino-Napoli (Di sabato 18 marzo 2023) in programma Domenica 19 marzo alle ore 15 allo stadio Comunale di Torino. Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric Squalificati: nessuno Indisponibili: Lazaro, Vieira, Zima, Miranchuk Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti Squalificati: nessuno Indisponibili: Raspadori Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 18 marzo 2023) in programma Domenica 19 marzo alle ore 15 allo stadio Comunale di(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric Squalificati: nessuno Indisponibili: Lazaro, Vieira, Zima, Miranchuk(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti Squalificati: nessuno Indisponibili: Raspadori

