“E’ possibile”, si celebra anche nel Sannio la Giornata della memoria delle vittime delle mafie (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCastelvenere (Bn) – Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La Giornata, che è riconosciuta ufficialmente dallo Stato, con la legge n. 20 dell’8 marzo 2017, giunge quest’anno alla sua ventottesima edizione: un periodo lungo, che ha reso protagonista una vasta rete di associazioni, scuole, realtà sociali, in un percorso di continuo cambiamento dei nostri territori, nel segno del noi. Quest’anno Libera ha deciso di proporre la manifestazione nazionale a Milano, con lo slogan “È ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCastelvenere (Bn) – Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera, associazioni nomi e numeri contro lelae dell’impegno in ricordoinnocenti. La, che è riconosciuta ufficialmente dallo Stato, con la legge n. 20 dell’8 marzo 2017, giunge quest’anno alla sua ventottesima edizione: un periodo lungo, che ha reso protagonista una vasta rete di associazioni, scuole, realtà sociali, in un percorso di continuo cambiamento dei nostri territori, nel segno del noi. Quest’anno Libera ha deciso di proporre la manifestazione nazionale a Milano, con lo slogan “È ...

