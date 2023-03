Droga e pistola sequestrate dai carabinieri al Parco Verde (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Nel corso di una operazione di controllo al Parco Verde di Caivano i carabinieri hanno ritrovato 130 grammi di cocaina e 20 di hashish. La Droga era nascosta sotto una lastra di marmo. Nel nascondiglio anche 1.300 euro, 2 radio trasmittenti, 1 passamontagna e una pistola artigianale. Sequestrato anche un impianto di videosorveglianza, installato abusivamente lungo il perimetro della palazzina passata al setaccio. Il sequestro è stato eseguito a carico di ignoti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – Nel corso di una operazione di controllo aldi Caivano ihanno ritrovato 130 grammi di cocaina e 20 di hashish. Laera nascosta sotto una lastra di marmo. Nel nascondiglio anche 1.300 euro, 2 radio trasmittenti, 1 passamontagna e unaartigianale. Sequestrato anche un impianto di videosorveglianza, installato abusivamente lungo il perimetro della palazzina passata al setaccio. Il sequestro è stato eseguito a carico di ignoti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lasiciliaweb : Gela Una pistola e 600 grammi di droga nascosti in due abitazioni: arrestato 24enne - popgiornale : Arrestato un italiano di 32 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupe… - espressione24 : Aveva in casa oltre cinque chili di droga e una potentissima pistola a quattro canne: uomo arrestato dalla Polizia… - elydaless : @OsservaMy @PippoDR Trasportava droga, parcheggia e trova la municipale anziché la polizia di stato? E il terzo pol… - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Roma, in viaggio con 5 chili di cocaina e in casa aveva altri 48 chili di droga e una pistola: arrestato 32enne https://… -